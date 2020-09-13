МВД Белоруссии сообщило о применении водомёта в Бресте
- Reuters
По данным министерства, тысячи человек в центре перекрёстка проспекта Машерова и бульвара Космонавтов водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги, блокируя движение и создавая угрозу дорожному движению.
«С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомёт», — цитирует сообщение Интерфакс.
Ранее сообщалось, что в Минске задержали около 250 участников протестов.