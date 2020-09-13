СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

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Участники акции протеста в центре Минска соорудили баррикады, сообщил Интерфакс. По последним данным, баррикады уже разобраны.
СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске
  • Reuters

По данным агентства, сторонники оппозиции принесли на улицу Тимирязева в белорусской столице водоналивные блоки и другие подручные материалы и начали возводить баррикады на дороге.

Как сообщило РИА Новости, баррикады, сооружённые несколькими протестующими из дорожных ограждений в Минске, к настоящему времени разобраны. 

Ранее в Бресте против участников несогласованной акции протеста, перекрывших проезжую часть, применили водомёт.

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