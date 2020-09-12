Белорусские войска возвращены на базы после учений на западной границе

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации.

«Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свёрнут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы страны.

Он отметил, что содержание дополнительных войск у границ обходится «недёшево».