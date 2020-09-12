Лукашенко поставил вопрос о необходимости допвойск на западной границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы страны.

«Первый вопрос — о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что содержание дополнительных войск у границ обходится «недёшево».

«Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве», — отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко потребовал доложить ему об общественно-политической ситуации в стране.

Ранее Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии.