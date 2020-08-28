Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии. Об этом сообщила БЕЛТА.

Отмечается, что Лукашенко рассказал о своём телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас договор. Говорю: «Давай думать, что будем делать». Он говорит: «Мы знаем, чего они хотят». И Путин уже прошёл несколько таких этапов, от чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, они договорились с Путиным, что в Белоруссии «справятся с этой проблемой».

«Но если там дёрнутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооружённых сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — заявил белорусский президент.

Он также отметил, что ни один российский солдат не пересёк белорусскую границу. По его словам, белорусская сторона пока справляется сама.

«Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дёрнется на западной границе Союзного государства», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, российский лидер «защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию».

Ранее Лукашенко заявил о переброшенных к границам Белоруссии самолётах НАТО.