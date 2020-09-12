В Белоруссии задержали наехавшего на милиционера водителя
- РИА Новости
Наезд автомобиля на сотрудника ППС произошёл вечером 10 августа на улице Царюка в Барановичах.
«Правоохранитель находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил», — написала Чемоданова в своём Telegram-канале.
По данным МВД, водитель скрылся с места инцидента. Он был задержан сотрудниками ГУСБ и уголовного розыска.
Задержанным оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно нарушавший ПДД.
«Задержанный признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог», — сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов.