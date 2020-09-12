В Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов

Короткая ссылка
В Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста 11 сентября были задержаны 32 человека, 18 из них находятся под стражей.
В Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

По её словам, протестные акции прошли в трёх регионах Белоруссии, общее число их участников не превысило 450.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», — сообщила Чемоданова.

Также в пяти регионах Белоруссии прошло 12 массовых мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия, в них приняли участие около 800 человек. 

9 сентября в Белоруссии были зафиксированы несанкционированные протестные акции в 12 населённых пунктах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить