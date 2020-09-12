В Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста 11 сентября были задержаны 32 человека, 18 из них находятся под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

По её словам, протестные акции прошли в трёх регионах Белоруссии, общее число их участников не превысило 450.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», — сообщила Чемоданова.

Также в пяти регионах Белоруссии прошло 12 массовых мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия, в них приняли участие около 800 человек.

9 сентября в Белоруссии были зафиксированы несанкционированные протестные акции в 12 населённых пунктах.