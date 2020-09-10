МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 9 сентября

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В Белоруссии 9 сентября были зафиксированы несанкционированные протестные акции в 12 населённых пунктах. Правоохранительные органы задержали 37 участников протестов.
МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 9 сентября
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД страны Ольгу Чемоданову.

«Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек», — заявила она.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 26 человек водворены в места содержания задержанных.

Также Чемоданова уточнила, что незаконные акции 9 сентября были немногочисленными.

По данным МВД, 8 сентября на протестах в Белоруссии задержали 121 человека.

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