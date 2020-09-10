МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 9 сентября
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД страны Ольгу Чемоданову.
«Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек», — заявила она.
До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 26 человек водворены в места содержания задержанных.
Также Чемоданова уточнила, что незаконные акции 9 сентября были немногочисленными.
По данным МВД, 8 сентября на протестах в Белоруссии задержали 121 человека.