В МВД Белоруссии заявили о задержании 121 человека на протестах

В Белоруссии 8 сентября было зафиксировано десять протестных акций, задержан 121 человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны.

«Вчера, 8 сентября, в различных населённых пунктах республики зафиксировано десять протестных акций. Общее количество участников не превысило 500», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 121 гражданин.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», — добавили в МВД.

8 сентября в Минске оппозиция провела шествие в знак солидарности с задержанной Марией Колесниковой, членом координационного совета оппозиции.

В милиции заявляли о задержании ряда участников акции протеста.