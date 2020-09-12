В ЛНР заявили о возобновлении подачи воды с Западной фильтровальной станции
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Благодаря умелым действиям руководства республики и государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» удалось добиться от украинской стороны возобновления электроснабжения насосных станций на Западной фильтровальной станции», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это позволило восстановить непрерывное водоснабжение жителей ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили о прекращении подачи воды с Западной фильтровальной станции.