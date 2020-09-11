В ЛНР заявили о прекращении подачи воды с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашённую Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

Как сообщает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

В ведомстве отметили, что сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.