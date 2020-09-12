В ЛНР назвали условие для продолжения переговоров с Киевом

Короткая ссылка
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах с Киевом Родион Мирошник заявил, что советники лидеров стран нормандского формата договорились, что парламент Украины пересмотрит постановление о выборах.
В ЛНР назвали условие для продолжения переговоров с Киевом
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Мирошника.

«Советники лидеров в Берлине договорились, что Рада приведёт своё постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями», — заявил он.

По словам Мирошника, этот шаг позволит продолжить конструктивную работу в контактной группе.

Он отметил, что сейчас эта работа заблокирована «именно из-за принятия Украиной постановления Верховной рады, напрямую противоречащего Минским соглашениям».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что на встрече политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине прорыва достигнуто не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить