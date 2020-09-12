В ЛНР назвали условие для продолжения переговоров с Киевом
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Мирошника.
«Советники лидеров в Берлине договорились, что Рада приведёт своё постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями», — заявил он.
По словам Мирошника, этот шаг позволит продолжить конструктивную работу в контактной группе.
Он отметил, что сейчас эта работа заблокирована «именно из-за принятия Украиной постановления Верховной рады, напрямую противоречащего Минским соглашениям».
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что на встрече политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине прорыва достигнуто не было.