На Украине за сутки выявили 3103 случая коронавируса

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На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 3103. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране — 151 859.
На Украине за сутки выявили 3103 случая коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Sergei Chuzavkov

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране из-за коронавируса умерли 72 человека, а 1341 пациенту удалось излечиться от COVID-19.

Всего в стране из-за вируса умерли 3148 человек, выздоровели 68 346.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда, как предполагается, начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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