На Украине за сутки выявили 3103 случая коронавируса
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране из-за коронавируса умерли 72 человека, а 1341 пациенту удалось излечиться от COVID-19.
Всего в стране из-за вируса умерли 3148 человек, выздоровели 68 346.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда, как предполагается, начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.