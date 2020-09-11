Глава МИД Литвы заявил о недостаточности санкций ЕС в отношении Минска

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкции, которые ЕС разрабатывает против властей Белоруссии, недостаточны.

«Предусмотренных ЕС санкций (против Минска) недостаточно. Мы должны требовать правовой ответственности за совершённые преступления», — приводит ТАСС его слова.

Глава МИД призвал Евросоюз к совместным действиям в этом направлении.

«ЕС должен продемонстрировать единство и потребовать ответственности за репрессии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала планы Евросоюза ввести санкции против белорусских властей.