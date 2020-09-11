Глава МИД Литвы заявил о недостаточности санкций ЕС в отношении Минска

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкции, которые ЕС разрабатывает против властей Белоруссии, недостаточны.
Глава МИД Литвы заявил о недостаточности санкций ЕС в отношении Минска
  • Reuters

«Предусмотренных ЕС санкций (против Минска) недостаточно. Мы должны требовать правовой ответственности за совершённые преступления», — приводит ТАСС его слова. 

Глава МИД призвал Евросоюз к совместным действиям в этом направлении.

«ЕС должен продемонстрировать единство и потребовать ответственности за репрессии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала планы Евросоюза ввести санкции против белорусских властей.

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