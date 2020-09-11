Глава МИД Литвы заявил о недостаточности санкций ЕС в отношении Минска
- Reuters
«Предусмотренных ЕС санкций (против Минска) недостаточно. Мы должны требовать правовой ответственности за совершённые преступления», — приводит ТАСС его слова.
Глава МИД призвал Евросоюз к совместным действиям в этом направлении.
«ЕС должен продемонстрировать единство и потребовать ответственности за репрессии», — отметил он.
Ранее сообщалось, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала планы Евросоюза ввести санкции против белорусских властей.