МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

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Украинская сторона направила в МИД Белоруссии ноту после обыска автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на МИД Украины.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.

Сообщается, что украинская сторона считает этот шаг недружественным, а также оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности.

Ранее Кизим рассказал, что на украинско-белорусской границе пограничники устроили досмотр его личных вещей вопреки дипломатической практике.

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