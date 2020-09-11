МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила в МИД Белоруссии ноту после обыска автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на МИД Украины.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.

Сообщается, что украинская сторона считает этот шаг недружественным, а также оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности.

Ранее Кизим рассказал, что на украинско-белорусской границе пограничники устроили досмотр его личных вещей вопреки дипломатической практике.