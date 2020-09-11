В Госдепе заявили, что Россия не должна поддерживать Лукашенко

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что российские власти не должны поддерживать режим белорусского президента Александра Лукашенко.

«Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан», — приводит РИА Новости слова Бигана.

Он отметил, что в ситуации существуют риски для Москвы.

«Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чём не обижен на Россию, против Москвы», — отметил он.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии.