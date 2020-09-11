В Госдепе заявили, что Россия не должна поддерживать Лукашенко

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Первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что российские власти не должны поддерживать режим белорусского президента Александра Лукашенко.
В Госдепе заявили, что Россия не должна поддерживать Лукашенко
  • AFP

«Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан», — приводит РИА Новости слова Бигана.

Он отметил, что в ситуации существуют риски для Москвы.

«Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чём не обижен на Россию, против Москвы», — отметил он.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии.

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