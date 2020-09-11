Зеленский ожидает визита Дуды в октябре
- Reuters
«Второй визит Анджея Дуды на Украину в октябре 2020 года — очередное доказательство дружеских и тёплых отношений между Украиной и Польшей. Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский в Twitter.
Он добавил, что Украина готова присоединиться к предложенному Польшей плану международного сотрудничества после COVID-19.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что украинская сторона рассчитывает на начало переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.