Зеленский ожидает визита Дуды в октябре

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его польский коллега Анджей Дуда посетит страну с визитом в октябре.
Зеленский ожидает визита Дуды в октябре
  • Reuters

«Второй визит Анджея Дуды на Украину в октябре 2020 года — очередное доказательство дружеских и тёплых отношений между Украиной и Польшей. Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский в Twitter.

Он добавил, что Украина готова присоединиться к предложенному Польшей плану международного сотрудничества после COVID-19.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что украинская сторона рассчитывает на начало переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.

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