В Кремле назвали дату визита Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко приедет на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 14 сентября.
В Кремле назвали дату визита Лукашенко
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«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным», — сказал Песков.

Он отметил, что подписания документов по итогам визита не планируется.

Также Песков прокомментировал возможность заявления для прессы по итогам переговоров.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с Путиным поставить «жирную точку» в реализации договорённостей премьеров двух стран.

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