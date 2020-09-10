Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе.
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
  • © president.gov.ua

«Глава украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе», — сообщили в офисе Зеленского.

Как добавили в Киеве, Меркель подчеркнула, что Украина «может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса» по ситуации в Донбассе.

«Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси», — говорится в заявлении.

Ранее глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить