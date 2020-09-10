Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе.

«Глава украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе», — сообщили в офисе Зеленского.

Как добавили в Киеве, Меркель подчеркнула, что Украина «может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса» по ситуации в Донбассе.

«Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси», — говорится в заявлении.

Ранее глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.