Грызлов: Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе
- РИА Новости
«Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций», — приводит РИА Новости слова Грызлова.
Он отметил, что «создание новых позиций и недопущение инспекции — это нарушение договорённостей о режиме прекращения огня».
По его словам, «Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями».
Ранее стало известно, что власти Украины отказались от запланированной на четверг инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.