Грызлов: Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций.
Грызлов: Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе
  • РИА Новости

«Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Он отметил, что «создание новых позиций и недопущение инспекции — это нарушение договорённостей о режиме прекращения огня».

По его словам, «Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями».

Ранее стало известно, что власти Украины отказались от запланированной на четверг инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе.

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