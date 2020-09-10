Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии выросло на 189
По данным пресс-службы Минздрава республики, ещё шесть человек скончались, всего умерших 732.
«Зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 618 213 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19.