Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии выросло на 189

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 189, до 73 591.

По данным пресс-службы Минздрава республики, ещё шесть человек скончались, всего умерших 732.

«Зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 618 213 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19.