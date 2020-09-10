Минобороны Белоруссии предупредило американского дипломата
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«Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе и очередным витком «гонки вооружений». Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
В белорусском Минобороны также отметили, что собеседники обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Белоруссии.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии.