Минобороны Белоруссии предупредило американского дипломата

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Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов на встрече с поверенным в делах США Джеффри Джуком отметил недопустимость вмешательства в дела республики извне.
Минобороны Белоруссии предупредило американского дипломата
  • Reuters

«Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе и очередным витком «гонки вооружений». Также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

В белорусском Минобороны также отметили, что собеседники обменялись мнениями о военно-политической обстановке вокруг Белоруссии.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии.

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