Белорусские военные на учениях проведут стрельбы из танка

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Минобороны Белоруссии сообщило о тактическом учении с танковым батальоном в рамках проверки боевой готовности на полигоне Обуз-Лесновский.
Белорусские военные на учениях проведут стрельбы из танка
  • РИА Новости

В сообщении на сайте Минобороны говорится, что 9—10 сентября на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. 

«В ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом», — заявили в министерстве.

7 сентября Минобороны Белоруссии объявило о приведении в высшую степень готовности двух артиллерийских баз и резерва танков в рамках проверки боеготовности вооружённых сил страны.

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