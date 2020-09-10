Белорусские военные на учениях проведут стрельбы из танка

Минобороны Белоруссии сообщило о тактическом учении с танковым батальоном в рамках проверки боевой готовности на полигоне Обуз-Лесновский.

В сообщении на сайте Минобороны говорится, что 9—10 сентября на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

«В ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом», — заявили в министерстве.

7 сентября Минобороны Белоруссии объявило о приведении в высшую степень готовности двух артиллерийских баз и резерва танков в рамках проверки боеготовности вооружённых сил страны.