В Белоруссии в высшую степень готовности приводится резерв танков

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Минобороны Белоруссии объявило о приведении в высшую степень готовности двух артиллерийских баз и резерва танков в рамках проверки боеготовности Вооружённых сил страны.
В Белоруссии в высшую степень готовности приводится резерв танков
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Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Белоруссии.

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооружённых сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание.

«Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения», — сказали в министерстве.

Ранее Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска.

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