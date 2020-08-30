Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска
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По его словам, на территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры как по наращиванию собственных военных потенциалов, так и по размещению на своей территории иностранных контингентов.
«Одновременно (и это отмечаем мы) очень серьёзно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе», — сказал Косыгин телеканалу ОНТ.
Он отметил, что на территории сопредельных государств на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, 40 боевых летательных аппаратов и 500 единиц тяжёлой военной техники.
Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что военные учения НАТО в Балтийском регионе носят оборонительный характер и не связаны с ситуацией в Белоруссии.