Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска

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Западные соседи Белоруссии усиливают военный потенциал и разведывательную работу против Минска, заявил начальник главного управления Генерального штаба белорусских ВС Руслан Косыгин.
Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска
  • Reuters

По его словам, на территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры как по наращиванию собственных военных потенциалов, так и по размещению на своей территории иностранных контингентов.

«Одновременно (и это отмечаем мы) очень серьёзно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе», — сказал Косыгин телеканалу ОНТ.

Он отметил, что на территории сопредельных государств на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, 40 боевых летательных аппаратов и 500 единиц тяжёлой военной техники.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что военные учения НАТО в Балтийском регионе носят оборонительный характер и не связаны с ситуацией в Белоруссии.

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