Генштаб Белоруссии заявил об усилении разведки Запада против Минска

Западные соседи Белоруссии усиливают военный потенциал и разведывательную работу против Минска, заявил начальник главного управления Генерального штаба белорусских ВС Руслан Косыгин.

По его словам, на территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры как по наращиванию собственных военных потенциалов, так и по размещению на своей территории иностранных контингентов.

«Одновременно (и это отмечаем мы) очень серьёзно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе», — сказал Косыгин телеканалу ОНТ.

Он отметил, что на территории сопредельных государств на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, 40 боевых летательных аппаратов и 500 единиц тяжёлой военной техники.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что военные учения НАТО в Балтийском регионе носят оборонительный характер и не связаны с ситуацией в Белоруссии.