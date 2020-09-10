В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (9 сентября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 588 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 41 144», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 29 420 человек, 1096 пациента с COVID-19 скончались.
В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.