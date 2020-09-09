Тихановскую наградили на международном форуме в Польше
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Как передаёт РИА Новости, награду ей вручил глава МИД Польши Збигнев Рау, назвав это выражением большой симпатии и огромного уважения поляков к белорусскому народу.
Утром Тихановская встретилась в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Для поездки в Карпач ей предоставили правительственный самолёт, уточняет агентство.
Ранее бывший председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.