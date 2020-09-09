Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира

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Экс-председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.
Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира
  • Reuters

«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в самое мирное движение за годы», — написал Туск в Twitter.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к гражданам России, в котором назвала народы двух стран братскими.

Тихановская находится в Литве, её муж арестован в Белоруссии.

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