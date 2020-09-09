Песков оценил возможность повторения в России белорусских событий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможном повторении в России происходящих в соседней республике событий, не согласился с такими параллелями.
Песков оценил возможность повторения в России белорусских событий
  • РИА Новости

«Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Всё-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, всё-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства», — сказал Песков.

Он отметил, что в России «иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции», поэтому обобщения были бы неверными.

«Мы с уважением относимся к политической культуре, к политическому ландшафту Белоруссии. Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и суверенность», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Россию ждут «тоже скоро определённые политические события, а может быть, и на ровном месте».

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