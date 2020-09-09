Лукашенко заявил, что может «собачиться» с Путиным по ряду вопросов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что может «собачиться» с президентом России Владимиром Путиным по любым вопросам, кроме безопасности.

«Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны — и дошли до абсурда», — сказал глава государства в интервью RT и другим российским СМИ.

Он выразил надежду, что из этой ситуации был извлечён урок, в том числе президентами двух стран.

«Что касается военной — не обсуждается. Не обсуждается. Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к мнению, что мы можем, ну по-мужски, скажем, мы можем собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность — святое. И вот эти события показали, что это святое», — добавил Лукашенко.

В начале августа Лукашенко рассказал, что считает Путина своим старшим братом.