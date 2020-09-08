Зеленский полетал на симуляторе космолёта в Житомире

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомир посетил Музей космонавтики им. С.П. Королёва, где совершил полёт на симуляторе космолёта.
Зеленский полетал на симуляторе космолёта в Житомире
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично совершил полёт на симуляторе космолёта», — говорится в сообщении.

Зеленский предоставил музею статус национального.

«Это ценность, это история… Выдающиеся люди из вашего края многое сделали, чтобы Украина — и украинцы, и украинская наука — была в космосе», – отметил президент.

Ранее Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере.

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