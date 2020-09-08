Зеленский полетал на симуляторе космолёта в Житомире
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Об этом сообщает офис президента Украины.
«Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, Владимир Зеленский лично совершил полёт на симуляторе космолёта», — говорится в сообщении.
Зеленский предоставил музею статус национального.
«Это ценность, это история… Выдающиеся люди из вашего края многое сделали, чтобы Украина — и украинцы, и украинская наука — была в космосе», – отметил президент.
Ранее Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере.