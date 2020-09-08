Посол России сообщил о скором визите Матвиенко в Белоруссии
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- РИА Новости
Он заявил, что Матвиенко «скоро гость на белорусской земле».
«Вместе с (председателем Совета Республики, верхней палаты парламента Белоруссии. — RT) Натальей Ивановной Качановой они проведут форум регионов в конце сентября», — цитирует ТАСС Мезенцева.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.