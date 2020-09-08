Посол России сообщил о скором визите Матвиенко в Белоруссии

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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в ходе выступления на мероприятии, посвящённом памяти жертв блокады Ленинграда, сообщил о скором визите председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Белоруссию.
Посол России сообщил о скором визите Матвиенко в Белоруссии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Он заявил, что Матвиенко «скоро гость на белорусской земле».

«Вместе с (председателем Совета Республики, верхней палаты парламента Белоруссии. — RT) Натальей Ивановной Качановой они проведут форум регионов в конце сентября», — цитирует ТАСС Мезенцева.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.

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