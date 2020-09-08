Число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии достигло 73 208
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
«Зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией», — указывается в заявлении.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа умерли пять инфицированных. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 33 — до 71 916.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.