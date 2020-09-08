Число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии достигло 73 208

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В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 177 и достигло 73 208.
Число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии достигло 73 208
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

«Зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией», — указывается в заявлении.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа умерли пять инфицированных. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 33 — до 71 916. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

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