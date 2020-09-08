Столтенберг прокомментировал задержания оппозиционеров в Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши прокомментировал задержания оппозиционеров в Белоруссии.

«Генеральный секретарь вновь заявил, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

В пресс-службе альянса сообщили, что Столтенберг «выразил серьёзную озабоченность в связи с произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей, назвав их неприемлемым нарушением международных норм».

7 сентября появилась информация об исчезновении члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.

На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой.