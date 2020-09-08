На Украине рассказали о въехавших в страну белорусских оппозиционерах

Пресс-служба украинской Государственной пограничной службы рассказала о прибывших на украинскую территорию представителях координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Иване Кравцове и Антоне Родненкове.

«В настоящее время граждане Республики Белоруссия Родненков и Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины», — говорится в сообщении погранслужбы.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что у Кравцова и Родненкова имеется вид на жительство на Украине.

Утром 8 сентября в белорусском Госпогранкомитете подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну и въехали на территорию Украины.