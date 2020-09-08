Белорусские пограничники рассказали о состоянии Колесниковой
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Со здоровьем Колесниковой всё в порядке», — сказал представитель ведомства Антон Бычковский.
Вместе с этим он не смог ответить на вопрос, где в настоящий момент находится женщина.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию страны.
7 сентября появилась информация об исчезновении Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.
Позже стало известно, что белорусская милиция приняла заявление родственников члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой о её исчезновении.