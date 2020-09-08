Белорусские пограничники рассказали о состоянии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о состоянии члена координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Об этом сообщает ТАСС.

«Со здоровьем Колесниковой всё в порядке», — сказал представитель ведомства Антон Бычковский.

Вместе с этим он не смог ответить на вопрос, где в настоящий момент находится женщина.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию страны.

7 сентября появилась информация об исчезновении Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.

Позже стало известно, что белорусская милиция приняла заявление родственников члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой о её исчезновении.