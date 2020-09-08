Глава МИД Украины «ждёт разговора» с Лавровым

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ICTV сообщил, что «ждёт разговора» с главой российского МИД Сергеем Лавровым и готов к нему.
Глава МИД Украины «ждёт разговора» с Лавровым
  • Reuters

«Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция с российского МИД была довольно оживлённой, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговор», — цитирует Кулебу «Укринформ».

6 сентября глава МИД Украины сообщил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России для обсуждения ситуации в Донбассе.

По его словам, в результате обстрелов в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.

7 сентября стало известно, что Сергей Лавров прибыл в Дамаск для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и руководителем внешнеполитического ведомства Валидом Муаллемом.

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