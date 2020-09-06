Глава МИД Украины заявил, что инициировал разговор с Лавровым
- © CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины
«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации (в Донбассе) и путей выхода из неё», — написал Кулеба в Facebook.
По словам Кулебы, в результате обстрелов в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.
Ранее Кулеба заявлял, что Киев инициирует внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.