Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

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Киев инициирует внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».
Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, такое решение принято в связи с намерением самопровозглашённой Донецкой народной республики уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения.

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трёхсторонней контактной группы буквально на завтра», — цитирует агентство Кулебу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что принял решение «издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы».

По его словам, украинская сторона «проигнорировала» требования ДНР, а он не получил «документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведётся работа по их устранению».

Он также отметил, что подробные координаты места проведения операции сообщат украинской стороне через СЦКК.

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