Лондон призвал Минск сделать возвращение Колесниковой приоритетом

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал власти Белоруссии сделать своим главным приоритетом благополучное возвращение члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.

«Серьёзно обеспокоен благополучием Марии Колесниковой в Белоруссии. Режим (белорусского президента Александра. — RT) Лукашенко должен сделать её благополучное возвращение своим главным приоритетом», — написал он в своём Twitter.

Рааб также призвал власти Белоруссии остановить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключённых и начать диалог с оппозицией.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Колесниковой, которую, как утверждалось, задержали в Минске и увезли в неизвестном направлении.

В штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что белорусская милиция приняла заявление родственников Колесниковой о её исчезновении.