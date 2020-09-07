Лондон призвал Минск сделать возвращение Колесниковой приоритетом

Короткая ссылка
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал власти Белоруссии сделать своим главным приоритетом благополучное возвращение члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.
Лондон призвал Минск сделать возвращение Колесниковой приоритетом
  • Reuters

«Серьёзно обеспокоен благополучием Марии Колесниковой в Белоруссии. Режим (белорусского президента Александра. — RT) Лукашенко должен сделать её благополучное возвращение своим главным приоритетом», — написал он в своём Twitter.

Рааб также призвал власти Белоруссии остановить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключённых и начать диалог с оппозицией.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Колесниковой, которую, как утверждалось, задержали в Минске и увезли в неизвестном направлении.

В штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что белорусская милиция приняла заявление родственников Колесниковой о её исчезновении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить