Акция протеста в Минске завершилась

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась, сообщает РИА Новости.

Акция протеста стартовала днём в воскресенье. Участники намеревались подойти близко к резиденции президента — Дворцу независимости, — чтобы требовать отставки белорусского президента Александра Лукашенко.

Дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.

Сообщалось, что около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек.