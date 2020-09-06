Акция протеста в Минске завершилась

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Массовая акция протеста в центре Минска завершилась, сообщает РИА Новости.
Акция протеста в Минске завершилась
  • Reuters

Акция протеста стартовала днём в воскресенье. Участники намеревались подойти близко к резиденции президента — Дворцу независимости, — чтобы требовать отставки белорусского президента Александра Лукашенко.

Дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.

Сообщалось, что около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек.

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