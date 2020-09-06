Акция протеста в Минске завершилась
- Reuters
Акция протеста стартовала днём в воскресенье. Участники намеревались подойти близко к резиденции президента — Дворцу независимости, — чтобы требовать отставки белорусского президента Александра Лукашенко.
Дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.
Сообщалось, что около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране на акциях протеста задержаны сотни человек.