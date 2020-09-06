У Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

Около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующие ненадолго отошли в сторону, затем вновь подошли вплотную к оцеплению. Газ был распылён повторно.

Как уточняет РИА Новости, от этого вещества у участников акции протеста заслезились глаза, заложило нос и появилось ощущение жжения в горле, стало тяжело дышать.

После случившегося толпа отхлынула от оцепления, столкновений за этим не последовало.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что число задержанных во время протестных акций в Белоруссии увеличивается, обстановка контролируемая.