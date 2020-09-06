У Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

Короткая ссылка
Около оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ, сообщает ТАСС.
У Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ
  • Reuters

Отмечается, что протестующие ненадолго отошли в сторону, затем вновь подошли вплотную к оцеплению. Газ был распылён повторно.

Как уточняет РИА Новости, от этого вещества у участников акции протеста заслезились глаза, заложило нос и появилось ощущение жжения в горле, стало тяжело дышать.

После случившегося толпа отхлынула от оцепления, столкновений за этим не последовало.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что число задержанных во время протестных акций в Белоруссии увеличивается, обстановка контролируемая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить