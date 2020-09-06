Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

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Двое военнослужащих Украины подорвались на минном поле во время эвакуации из очага пожара в населённом пункте Верхнеторецкое на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщило украинское командование оперативно-тактической группы «Восток».
Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
  • © Oleksandr Ratushniak
  • AFP

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.

Военные были отрезаны огнём от остального личного состава, командование организовало их поиски.

В июле в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военнослужащими рядом с линией соприкосновения в Донбассе.

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