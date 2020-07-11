ЛНР сообщила о подрыве на мине автомобиля украинских военных

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине автомобиля с украинскими военнослужащими рядом с линией соприкосновения в Донбассе.
ЛНР сообщила о подрыве на мине автомобиля украинских военных
  • РИА Новости

По данным Народной милиции ЛНР, грузовой автомобиль подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.

«В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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