ЛНР сообщила о подрыве на мине автомобиля украинских военных
- РИА Новости
По данным Народной милиции ЛНР, грузовой автомобиль подорвался у линии соприкосновения в районе города Попасная.
«В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего.
Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.