ОМОН выстраивает заграждения в районе Дворца независимости в Минске

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Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, сообщает РИА Новости.
ОМОН выстраивает заграждения в районе Дворца независимости в Минске
  • Reuters

Как уточняет агентство, в этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины «Стена». Также туда прибыли машины с мотками колючей проволоки и водомёты.

В настоящее время движение автомобилей по проспекту перекрыто.

Как ранее заявили в МВД республики, в Минске в ходе несанкционированной акции протеста задержаны около десяти человек. Милиция оцепила Октябрьскую площадь в центре города, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции.

RT ведёт прямую трансляцию из центра Минска.

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