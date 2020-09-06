ОМОН выстраивает заграждения в районе Дворца независимости в Минске
- Reuters
Как уточняет агентство, в этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины «Стена». Также туда прибыли машины с мотками колючей проволоки и водомёты.
В настоящее время движение автомобилей по проспекту перекрыто.
Как ранее заявили в МВД республики, в Минске в ходе несанкционированной акции протеста задержаны около десяти человек. Милиция оцепила Октябрьскую площадь в центре города, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции.
RT ведёт прямую трансляцию из центра Минска.