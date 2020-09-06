В Минске в ходе акции протеста задержаны около десяти человек

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В Минске в ходе несанкционированной акции протеста задержаны около десяти человек, сообщило МВД Белоруссии.
В Минске в ходе акции протеста задержаны около десяти человек
  • Reuters

«На данный момент есть порядка десяти задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали», — цитирует пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову ТАСС.

Акции проходят также и в других регионах республики, они немногочисленные, добавила она.

RT ведёт прямую трансляцию из центра Минска.

Ранее сообщалось, что милиция оцепила Октябрьскую площадь в центре Минска, где ожидается несанкционированное шествие оппозиции.

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