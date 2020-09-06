Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 106 301

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло на 76 и достигло 106 301.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

«Зарегистрировано 76 новых случаев заболевания, из них носителей с симптомами — 45, бессимптомных носителей — 31. Всего в стране подтверждён 106 301 случай», — говорится в заявлении.

20 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране постепенно стабилизируется.