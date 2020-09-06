Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 106 301

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло на 76 и достигло 106 301.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 106 301
  • © REUTERS/Mariya Gordeyeva

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

«Зарегистрировано 76 новых случаев заболевания, из них носителей с симптомами — 45, бессимптомных носителей — 31. Всего в стране подтверждён 106 301 случай», — говорится в заявлении.

20 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране постепенно стабилизируется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить