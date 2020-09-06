В ЛНР заявили о разминировании территории в 64 га

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что инженерные подразделения Народной милиции за неделю очистили от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов территорию в 64 га в районе четырёх населённых пунктов.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В течение недели инженерными подразделениями Народной милиции при содействии представительства ЛНР в СЦКК велись работы по очистке местности от взрывоопасных предметов... Всего очищено 64 га местности, обезврежено и на месте уничтожено 27 взрывоопасных предметов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующие работы велись возле населённых пунктов Славяносербск, Зелёная Роща, Донецкий, Дебальцево.

Ранее в ЛНР заявили о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе.