В ЛНР заявили о разминировании территории в 64 га

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В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что инженерные подразделения Народной милиции за неделю очистили от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов территорию в 64 га в районе четырёх населённых пунктов.
В ЛНР заявили о разминировании территории в 64 га
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В течение недели инженерными подразделениями Народной милиции при содействии представительства ЛНР в СЦКК велись работы по очистке местности от взрывоопасных предметов... Всего очищено 64 га местности, обезврежено и на месте уничтожено 27 взрывоопасных предметов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующие работы велись возле населённых пунктов Славяносербск, Зелёная Роща, Донецкий, Дебальцево. 

Ранее в ЛНР заявили о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе.

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