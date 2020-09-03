ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе населённого пункта Станица Луганская зафиксированы множественные взрывы на позиции 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде с последующим возгоранием укреплений противника», — сказал он.
По оперативным данным Народной милиции, произошёл подрыв полевого склада боеприпасов ВС Украины, четыре украинских силовика получили ранения.
Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины всё чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе.