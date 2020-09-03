ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе населённого пункта Станица Луганская зафиксированы множественные взрывы на позиции 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде с последующим возгоранием укреплений противника», — сказал он.

По оперативным данным Народной милиции, произошёл подрыв полевого склада боеприпасов ВС Украины, четыре украинских силовика получили ранения.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины всё чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить