ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе населённого пункта Станица Луганская зафиксированы множественные взрывы на позиции 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде с последующим возгоранием укреплений противника», — сказал он.

По оперативным данным Народной милиции, произошёл подрыв полевого склада боеприпасов ВС Украины, четыре украинских силовика получили ранения.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины всё чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе.