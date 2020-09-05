Число инфицированных коронавирусом в Абхазии превысило 500 человек.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 189 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 36 из них», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба республики.

Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 502, выздоровевших — 157. Четверо человек скончались.

В середине августа Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.